«Ей надо помогать»: Варшавер назвал зарплату, которую получает вдова Мягкова в МХТ имени Чехова

Как известно, актриса Анастасия Вознесенская числится в штате, хотя на сцене давно не появляется.

Директор «Ленкома» Марк Варшавер в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro назвал зарплату, которую получает в МХТ имени Чехова вдова актера Андрея Мягкова актриса Анастасия Вознесенская. Как известно, на сцене она не появляется, но в штате до сих пор числится.

«Хорошо, что в МХТ имени Чехова платят деньги Анастасии Вознесенской. Ей надо помогать. Она осталась теперь одна — без кормильца. Я, как глава директорской ложи всех театров Москвы, могу сказать только спасибо, что руководители платят ей какие-то деньги. Должно что-то такое святое оставаться между людьми». Марк Варшавер

Как отметил Варшавер, он знает примерную зарплату Вознесенской в театре. «Думаю 30 тысяч рублей, максимум 50. Не больше. Это в нашем театре зарплаты побольше. Поверьте, Андрей Мягков стоит того, чтобы о его супруге позаботились. Это отношение коллектива к ушедшим великим людям», — заявил он.

Ранее Марк Варшавер заявил, что актер Николай Караченцов после ДТП получал до самой смерти в «Ленкоме» 200 тысяч рублей в месяц. Помогает театр и некоторым другим звездным артистам, которых на сцене уже давно не видно.

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