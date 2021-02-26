Нападение со стрельбой: в Лос-Анджелесе злоумышленники похитили собак Леди Гаги

Леди Гага стала жертвой дерзкого преступления: злоумышленники среди бела дня похитили двоих ее французских бульдогов. Вечером 24 февраля ее помощник Райан Фишер, который много лет отвечает за выгул собак, как обычно исполнял свои обязанности, как вдруг к нему на улице подъехали двое мужчин и открыли огонь.

Как передает канал Fox11 со ссылкой на полицию Лос-Анджелеса, злоумышленники выстрелили несколько раз, но помощник звезды остался жив (у него два ранения в спине и одно в шее, сейчас мужчина находится в больнице), а вот две собаки певицы — Коджи и Густаво — оказались похищены. Всего Фишер выгуливал троих животных, но одному из них — Мисс Азии — удалось сбежать, позже полиция обнаружила его на улице.

Согласно отчету правоохранителей, двое подозреваемых вышли из белого Nissan Altima с тонированными стеклами, и один из них открыл огонь по Фишеру. Затем они вернулись в машину с двумя бульдогами и уехали с места происшествия. Местные жители, услышавшие крики и выстрелы, позвонили в 911. Следователи уверены, что злоумышленники не знали о том, что это питомцы Леди Гаги, а просто позарились на дорогостоящую породу.

больше по теме Андрей Разин обвинил Леди Гагу в копировании образа Аллы Пугачевой на инаугурации президента США Как отметил продюсер, американка позаимствовала идею Аллы Борисовны.

Леди Гага объявила вознаграждение в 500 тысяч долларов за возвращение бульдогов целыми и невредимыми. Сама она сейчас находится в Италии на съемках фильма. Конечно же, певица в шоке от произошедшего.

Смотрите также: