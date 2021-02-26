Ходит в гости к Лизе и Гарри: как живет мальчик Женя, которого Алла Пугачева забрала у племянника

Шесть лет назад Примадонна стала опекуном своего внучатого племянника.

Внучатый племянник примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой мальчик по имени Женя уже сейчас может считаться завидным женихом. Примадонна позаботилась о ребенке и его благосостоянии. Она не так давно купила ему квартиру в Строгино. Туда он переберется, судя по всему, когда станет совершеннолетним.

Отметим, что Женя часто приходит в гости к детям Пугачевой от телеведущего Максима Галкина Лизе и Гарри. Фотографии с мальчиком порой появляются на страничке в Instagram подруги Аллы Пугачевой психолога Милы Ставицкой.

Напомним, что Женя — сын племянника Пугачевой Влада. В свое время Примадонна была вынуждена забрать ребенка, потому что его отец вел бурную жизнь. В итоге звезда отправила родственника лечиться в Израиль, а мальчика поселила у себя. Позже он стал жить в доме водителя Пугачевой. Женя уже давно называет Игоря Польшикова своим папой.

больше по теме Племянник Пугачевой поселился с женой и ребенком в элитной квартире за 40 миллионов рублей Влад теперь живет в апартаментах площадью 80 квадратных метров в районе Ходынки.

Добавим, что Примадонна помогает родственнику финансово. Вырастить из него достойного человека — ее основная задача. Влад Пугачев уже не раз отмечал, что хотел бы забрать сына к себе. С пагубными привычками он, как уверяет, завязал. Однако пока Женя живет в доме водителя Примадонны и переезжать к биологическому отцу не торопится, сообщает «Комсомольская правда».

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