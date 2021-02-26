«Вечером позвоню ей прямо с Борисом»: Горох ответил Апиной, заявившей о плохом состоянии Моисеева

Концертный директор Бориса Моисеева Сергей Горох в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro опроверг заявления певицы Алены Апиной, что музыкант Борис Моисеев не может общаться и находится в плохом состоянии.

«Это абсолютная чушь. Я каждый день бываю у Бориса. Алене прямо сейчас позвоню. Вечером позвоню ей прямо с Борисом. Я не знаю, откуда у Алены такая информация. Алена — наша близкая подруга. Она Борина родственница. Может она что-то слышала, но это неправда».

Сергей Горох

Как заметил Горох, с Моисеевым все отлично. «Он ведет совершенно нормальный образ жизни. Я у него каждый день, поэтому готов на сто процентов ответить за свои слова. Он еще с вами по поводу слабоумия поспорит. Он все соображает. Пишет письма. Переписывается с поклонниками. Он в курсе всех дел. Читает новости в Интернете. Все с ним в порядке. Просто болезнь как данность, конечно, существует. Он мечтает поехать в Юрмалу. Думаем, как летом отправить его туда», — заявил Горох.

Ранее певица Алена Апина в программе «Судьба человека» заявила, что Борис Моисеев, который пережил инсульт, неважно себя чувствует. По ее словам, сложно понять мысли, которые он хочет выразить. Отметим, что Моисеев — крестный отец дочери Апиной Ксении.

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