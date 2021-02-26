Племянник Пугачевой поселился с женой и ребенком в элитной квартире за 40 миллионов рублей

Влад теперь живет в апартаментах площадью 80 квадратных метров в районе Ходынки.

Племянник Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой Влад вместе с женой и ребенком был вынужден съехать из своей квартиры в районе метро «Сокол», которую ему ранее подарила любимая тетя. Правда, это случилось не по его воле.

Как рассказали соседи племянника Аллы Пугачевой, по дому пошли трещины. Всему виной соседняя стройка. Дом в итоге был признан аварийным. Всех жильцов в спешном порядке расселили по разным районам. Владу Пугачеву, надо признать, повезло. Ему досталась квартира площадью 80 квадратных метров в районе Ходынки. По словам риелторов, в среднем жилье в этом районе столицы стоит порядка сорока миллионов рублей, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что Алла Пугачева также опекала маленького сына своего племянника. С родственником у певицы сейчас натянутые отношения. Они не общаются и не контактируют.

Сам Влад Пугачев женился на бухгалтере из Казани по имени Гузель. У них подрастает общая дочка, которую семейство назвало Аллой.

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