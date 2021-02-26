«Не могу эту часть жизни вымарать из биографии»: почему Родригез променял Comedy Club на карьеру певца

По словам музыканта, он мечтает, чтобы в нем увидели прежде всего серьезного исполнителя.

Певец и шоумен Тимур Родригез во время YouTube-шоу «Говорящие головы» заявил, что в какой-то момент понял — он больше не хочет быть стендап-артистом. В тот момент он решил уйти из Comedy Club и построить карьеру певца. Правда, юмористическое прошлое еще долго его не отпускало.

«Я просто поначалу очень хотел дистанцироваться от Comedy, чтобы сконцентрировать внимание людей на том, что именно я еще могу, кроме него. Но в силу того, что огромное количество зрителей меня узнало благодаря проекту, я не могу эту часть своей жизни вымарать из биографии». Тимур Родригез

Как признался певец, даже во время выступлений в шоу он прежде всего хотел показать себя как певец. Это, как он считает, все-таки ему намного ближе. Со временем и люди стали ему говорить, что ему пора заниматься музыкой. По словам Родригеза, изначально он приехал покорять Москву, чтобы прославиться именно на музыкальном поприще.

Напомним, что Тимур Родригез уже много лет счастлив в браке. С 2007 года он вместе с Анной Девочкиной, которая подарила ему двух сыновей — Мигеля и Даниэля.

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