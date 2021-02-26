Уже скоро побежит: Брухунова запечатлелась с подросшим сыном от Петросяна

Сатирик Евгений Петросян в прошлом году стал счастливым отцом во второй раз. Молодая жена Татьяна Брухунова родила ему наследника, которого назвали в честь дедушки Ваганом. Супруги тщательно скрывали прибавление в семье, но в день своего 75-летнего юбилея, 16 сентября, Евгений Ваганович рассекретил тайну.

Когда именно день рождения у малыша Вагаши, мама с папой не сообщают. Но Татьяна Брухунова периодически делится в микроблоге кадрами своего сынишки. И по ним заметно, как сильно уже подрос мальчик. На свежих кадрах жена Петросяна запечатлелась с наследником, держа его на руках.

«Защитника можно родить!» — подписала снимки Татьяна.

На кадрах Ваган в милом свитшоте со слониками прижимается к маме, забавно морщась. Подписчики девушки пришли в настоящий восторг при виде такой идиллии между матерью и ребенком.

«Какие прекрасные фотографии», «Какой чудесный малыш!», «Как малыш похож на свою маму, хотя снимок в профиль. Скоро уже побежит. Здоровья, счастья и удачи!» — пишут некоторые.

Отметим, что у Евгения Петросяна есть взрослая дочь Викторина от первого брака. Она сама в новом году стала бабушкой.

Смотрите также