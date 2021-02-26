«Готовят к операции»: избитый музыкант «Машины времени» Александр Дитковский рассказал о самочувствии

На мужчину напали на парковке в центре Москвы.

Избитый музыкант группы «Машины времени» и «Квартал» Александр Дитковский рассказал о своем состоянии. Трубач находится в одной из московских больниц и готовится к операции.

ЧП случилось на парковке в центре Москвы. Ночью мужчина возвращался домой, поставил авто и собирался направляться к подъезду, когда к нему подошла компания хулиганов. Мужчины потребовали денег, а получив отказ, ввязались в драку.

«Они ко всем приставали, окружали машины. Хотели отнять деньги, но ничего не получили. Их несколько человек было, со всеми просто не справился», — рассказал пострадавший 5-tv.ru.

По словам 59-летнего музыканта, нападавших было пять или шесть человек, сейчас их разыскивает полиция. А сам Александр находится в больнице и готовится к операции.

«У меня перелом лицевой кости со смещением, будут готовить к операции. В понедельник или во вторник все будет», — поделился артист.

Александр Дитковский за свою карьеру успел посотрудничать с Валерием Меладзе, Валерием Сюткиным, Николаем Басковым, группой «Сплин», «Б2» и многими другими артистами.