«Все с годами копилось»: Алена Апина рассказала, почему развелась со вторым мужем

Певица Алена Апина в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснила, почему развелась со своим вторым мужем продюсером Александром Иратовым.

«Он человек непростой и тяжелый. Он гулял на сторону. Я догадывалась об этом. Я делала вид, что этого ничего нет. Нужно, чтобы рядом был волшебный камень, который напитает тебя новой силой. В наших отношениях я была этим волшебным камнем. Все с годами копилось. Мне он никогда не говорил, что я талантливая и хорошая артистка. Он всегда считал, что это и так понятно. Он никогда не дарил мне цветы. Говорил: «Да у тебя грузовик этих цветов». Но цветы от поклонников и от любимого мужчины — это разные цветы». Алена Апина

Как сказала певица, расставание у них с Иратовым было неизбежно. «Я понимала, что он не просто так ночует не дома. Я даже вопросы перестала задавать. Потом пошли звонки, смс, слухи, разговоры. Я делала вид, что этого нет. Говорить об изменах не было смысла. Он бы все отрицал. Прошло четыре года. Он живет с новой женщиной. Ей нравятся их отношения. Они гармоничны и прекрасны», — заявила Апина.

Алена Апина прожила 24 года в браке с Александром Иратовым. У них есть общая дочь Ксения, рожденная от суррогатной матери.

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