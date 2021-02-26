Уже такой большой: Подольская запечатлела подросшего Ванечку в попытке перевернуться на животик

Чужие детки растут очень быстро, но и свои — не медленнее. И это может подтвердить дважды мама Наталья Подольская. Певица в октябре подарила мужу Владимиру Преснякову еще одного сына, которого назвали Ванечкой. И малыш уже очень сильно подрос.
На днях Ванечке исполнилось четыре месяца. Мама посвящает ему все свободное время, стараясь проводить с ним как можно больше мгновений, — недавно она вышла на работу. Судя по всему, малыш готовится взять очередную высоту в развитии, — Подольская случайно засняла карапуза во время его попытки перевернуться на животик.
«Вань, ты куда ползешь? — спросила недоуменно мама. А потом осознала и стала подбадривать кроху: «Давай-давай!».
Наследник уже вот-вот начнет переворачиваться сам. Поэтому Подольская предусмотрительно убирает все игрушки из кроватки — чтобы не мешали сыну развиваться.