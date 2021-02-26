Уже такой большой: Подольская запечатлела подросшего Ванечку в попытке перевернуться на животик

Младший наследник Владимира Преснякова растет не по дням, а по часам.

Чужие детки растут очень быстро, но и свои — не медленнее. И это может подтвердить дважды мама Наталья Подольская. Певица в октябре подарила мужу Владимиру Преснякову еще одного сына, которого назвали Ванечкой. И малыш уже очень сильно подрос.

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На днях Ванечке исполнилось четыре месяца. Мама посвящает ему все свободное время, стараясь проводить с ним как можно больше мгновений, — недавно она вышла на работу. Судя по всему, малыш готовится взять очередную высоту в развитии, — Подольская случайно засняла карапуза во время его попытки перевернуться на животик.

«Вань, ты куда ползешь? — спросила недоуменно мама. А потом осознала и стала подбадривать кроху: «Давай-давай!».

Наследник уже вот-вот начнет переворачиваться сам. Поэтому Подольская предусмотрительно убирает все игрушки из кроватки — чтобы не мешали сыну развиваться.

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