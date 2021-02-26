«Он не был востребован»: Алена Апина объяснила, почему в 37 лет ушел из жизни Мурат Насыров

Певица Алена Апина в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснила, почему в 37 лет ушел из жизни ее друг и коллега музыкант Мурат Насыров. Случившееся стало большой трагедией для его семьи и поклонников.

«Я узнала это, как и все соотечественники, из теленовостей. Мы с Муратом уже не работали какое-то время. Последний раз мы встречались, когда его жена была беременна. Он был счастлив. Весел и молод. Полон жизни и радости. В это тяжело было поверить. Это издержки профессии. Он был очень потерянный. Писал новую музыку, и хотел, чтобы о нем услышали, поняли его композиции. А так не всегда бывает». Алена Апина

Как заметила звезда, так иногда случается в жизни. «Зато его сын Аким стал уже взрослым мальчиком. Он — музыкант. Папу переплюнул. Мурат был не востребован. Ему хотелось, чтобы все было по-другому. Одинокий человек выглядит благополучным и счастливым только с виду, а внутри он был другим», — сказала певица.

Певец Мурат Насыров ушел из жизни в 2007 году. У него остались двое детей – дочь Лия и сын Аким.

Смотрите также: