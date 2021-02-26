Самое ценное: в Петербурге из магазина украли бюст Моргенштерна

25 февраля в Петербурге произошло необычное ограбление. Злоумышленник вошел в магазин на улице Кирочной под видом покупателя, отвлек продавщицу, и пока она искала для него майку нужного размера, вынес из торговой точки самое ценное. Нет, не кассу, а увесистую скульптуру рэпера Моргенштерна.

Инцидент записала камера видеонаблюдения, и руководство магазина поделилось роликом в Twitter. Хотя парня на ней все равно не узнать, так как он был в защитной маске. В комментариях многие пользователи предположили, что все это ограбление было постановкой, чтобы привлечь внимание к магазину, торгующему молодежной одеждой.

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Известно, что скульптура представляет собой бюст исполнителя. В соцсетях гуляет информация, что он стоит полмиллиона рублей. Сам рэпер уже отреагировал на эту новость, выложив в «сторис» три смеющихся смайлика. Надеемся, что скульптуру вернут законным владельцам, лишь бы самого артиста — солнце новой русской поэзии — никто не похитил.

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