Алена Апина одной из первых в стране призналась, что ее дочь родилась от суррогатной матери

Певица Алена Апина в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» призналась, что стала одной из первых в стране, кто всем рассказал о появлении дочери Ксении на свет от суррогатной матери.

«Мне предложили воспользоваться услугами суррогатной матери. Это было мое решение. И моего врача. Меня поддержали друзья. Таким же образом появились тогда дети у нескольких медийных личностей. Я стала одной из первых, кто публично в этом признался. Я понимала, что дочь вырастет и все поймет. Начинать нашу жизнь с обмана мне не очень хотелось».

По словам Апиной, суррогатную мать ей помогла найти подруга-врач.

«Она из Саратова. Я даже не думала, что все получится. Считала, что ничего из этой затеи не выйдет. Но у нее все развивалось благополучно. Тогда я поняла, что все будет хорошо. Ксюша родилась на два месяца раньше срока. Когда я прилетела с гастролей, то дочь уже родилась. Мой рейс задержали из-за метели и я опоздала в больницу. Я рада, что так все получилось.

Ксюша — папина дочка. Она другая по характеру и по мозгам. Она любит резать людей, смотреть кишки. В общем на весь этот ужас она спокойно смотрит. Ей все это доставляет удовольствие. Она учится на доктора. Почему? Непонятно. У нее свое кино в голове», — заявила Апина.