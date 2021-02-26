«Это мое самое большое горе»: Алена Апина девять раз теряла ребенка

Певица Алена Апина в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» призналась, что девять раз теряла ребенка.

«Это очень печальная история. Я хотела именно своего ребенка. В этой истории мой второй муж Саша Иратов был на высоте. Он меня поддерживал. Всегда был со мной рядом».

Как отметила певица, то, что пережила она — просто немыслимо.

«Я девять раз теряла ребенка. Это моя личная внутренняя кухня. Я ее переживала тяжело и по-разному. Если вы видите, что у женщины нет детей, то это ужасная трагедия для нее. Рушится почва под ногами. Это самое большое горе. И тут еще задают все вопросы: «Пора вам ребеночка». Все эти советы, это ужасно.

Если ребенок появился любым путем в семье, даже через суррогатное материнство, это огромное счастье. Дети — это всегда радость, как бы все ни сложилось», — сказала Алена Апина.