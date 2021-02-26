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«Это мое самое большое горе»: Алена Апина девять раз теряла ребенка

По словам певицы, ей всегда очень хотелось выносить плод самой, но этого не случилось.

«Это мое самое большое горе»: Алена Апина девять раз теряла ребенка
Алена Апина. Фото: Globallookpress.com

Певица Алена Апина в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» призналась, что девять раз теряла ребенка.

Алена Апина
Алена Апина. Фото: кадр из программы «Судьба человека»

«Это очень печальная история. Я хотела именно своего ребенка. В этой истории мой второй муж Саша Иратов был на высоте. Он меня поддерживал. Всегда был со мной рядом».

Алена Апина

Как отметила певица, то, что пережила она — просто немыслимо.

«Я девять раз теряла ребенка. Это моя личная внутренняя кухня. Я ее переживала тяжело и по-разному. Если вы видите, что у женщины нет детей, то это ужасная трагедия для нее. Рушится почва под ногами. Это самое большое горе. И тут еще задают все вопросы: «Пора вам ребеночка». Все эти советы, это ужасно.

Если ребенок появился любым путем в семье, даже через суррогатное материнство, это огромное счастье. Дети — это всегда радость, как бы все ни сложилось», — сказала Алена Апина.

Напомним, что в 2001 году у Алены Апиной появилась дочь Ксения. Ее выносила для певицы суррогатная мать.

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Александр ИратовАлена АпинаАлена Апина последние новостиКсения ИратоваПрограмма "Судьба человека"