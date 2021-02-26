«Неужели остались еще те, кто в это верит?»: Давид Манукян об «избиении» Ольги Бузовой

Блогер и музыкант намекнул, что певица много всего преувеличивает.

Блогер и с недавних пор популярный музыкант Давид Манукян в прямом эфире Instagram ответил на вопрос, избивал ли он свою бывшую возлюбленную певицу и телеведущую Ольгу Бузову.

«Неужели остались еще те, кто в это верит?» Давид Манукян

Как отметил Давид Манукян, сейчас он стремительно выздоравливает после перенесенной операции. При этом точную причину госпитализации он называть пока не торопится. Манукян заявил, что операция была плановой и серьезного повода для беспокойства о его здоровье нет.

Напомним, что Давид Манукян и Ольга Бузова расстались после полутора лет отношений. По словам яркой исполнительницы, блогер ее регулярно бил. Кроме того, как заявила Ольга, он изменял ей с проститутками.

Заметим, что многие поклонники звезд все полтора года твердили: отношения Манукяна и Бузовой не что иное, как пиар-проект. Якобы они заключили контракт, чтобы еще больше привлечь к себе внимание, и совсем недавно он подошел к концу. Отсюда и такое стремительное расставание.

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