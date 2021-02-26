«Она настолько сильна, достойна, деликатна»: Миронова поблагодарила Малахова за программу о маме

Как отметила актриса, она признательна всем, кто поддерживал ее в последние дни.

Актриса Мария Миронова в Instagram выразила слова благодарности тем, кто поддержал ее в непростой момент жизни. Она сказала спасибо всем, кто в эти дни сказал добрые слова в адрес ее покойной мамы.

Также Мария Миронова выразила признательность театру «Ленком» и лично его директору Марку Варшаверу. Именно он помог ей в организации похорон.

«Спасибо огромное Андрею Малахову за передачу, которую он сделал о моей маме! Она настолько сильна, достойна, деликатна, точна и настолько именно про нее, с огромной любовью и уважением! Мама! Ты навсегда с нами!»

Мария Миронова

Напомним, что звезда картины «Семнадцать мгновений весны» Екатерина Градова умерла в возрасте 74 лет. Она была похоронена на Аллее звезд на Троекуровском кладбище столицы.

Добавим, что в момент смерти матери Мария Миронова находилась на отдыхе на Мальдивах. Ей пришлось в спешном порядке прервать свой отпуск и вылететь в Россию.

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