«Смотрю на картины с голыми женщинами — они мне нравятся»: Туктамышева об откровенных фото

Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева в подкасте Ice Room объяснила, почему часто появляется в обнаженном виде на фотосессиях. По ее словам, она всегда считала, что у нее нормальная обычная спортивная фигура. Никакого восхищения по ее поводу она раньше никогда не испытывала.

Однако в последнее время ее самооценка заметно поднялась. Она вдруг поняла, что ее тело красивое и его не грех показывать другим.

«Я всегда говорила, что женское тело — это красиво. Смотрю на картины с голыми женщинами — они мне очень нравятся. Естество — это красиво. Если ты любишь себя, почему не можешь показать это красиво, без пошлости? Женское тело прекрасно, я люблю женское тело. Не только свое, я в принципе люблю женщин». Елизавета Туктамышева

Напомним, что Елизавета Туктамышева победила на чемпионате мира в 2015 году. С тех пор значимых побед она не одерживала. Теперь чаще она приковывает внимание к себе именно откровенными кадрами.

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