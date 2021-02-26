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«Прекрасно катаются, интересные программы»: Тарасова появилась на тренировке учеников Тутберидзе

Заслуженный тренер сделала несколько красивых снимков с молодыми фигуристками.

«Прекрасно катаются, интересные программы»: Тарасова появилась на тренировке учеников Тутберидзе
Татьяна Тарасова. Фото: Globallookpress.com

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова в Instagram поделилась фотографиями с учениками Этери Тутберидзе. Также она сфотографировалась и со своей коллегой, с которой ранее у нее были натянутые отношения.

«Очень рада, Этери, быть у тебя на тренировке. Хорошо, что Игорь Шпильбанд приехал с детьми, с Дианой и Глебом. Прекрасно катаются, интересные программы. С удовольствием повидала твоих замечательных девочек. Рада, что у всех есть новые элементы. Хорошо у вас!»

Татьяна Тарасова

«Как прекрасно видеть двух великих тренеров вместе», «Татьяна Анатольевна, вы удивительный и великий человек», — отметили в комментариях пользователи.

Ранее Тарасова отмечала, что звездная ученица Тутберидзе Алина Загитова уже не вернется на свой прежний уровень. В ответ наставница посоветовала коллеге не лезть не в свои дела и помолчать. Она пожелала другим спортсменкам испытывать меньше заботы и любви Тарасовой.

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