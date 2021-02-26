Александра Пахмутова после тяжелой болезни появилась на «Прямом эфире» Андрея Малахова

Известный композитор Александра Пахмутова, которой уже 91 год, появилась на связи на программе «Прямой эфир» Андрея Малахова. Очередной выпуск был посвящен истории ансамбля имени Игоря Моисеева. Пахмутова лично знала хореографа, поэтому не могла не высказать свое к нему отношение.

«Если бы люди могли жить вечно и Моисеев был бы жив, наверняка, родилось бы еще что-то невероятное. Очень хочется пожелать ансамблю, чтобы они больше выступали». Александра Пахмутова

Напомним, что Александра Пахмутова вместе с мужем Николаем Добронравовым, который на год старше супруги, долго лечились от коронавируса. Они какое-то время провели в Центральной клинической больнице.

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Напомним, что свадьбу Добронравов и Пахмутова сыграли еще в 1956 году. У них в семье никогда не было громких скандалов. Добронравов отмечал в беседах с журналистами, что они с женой всю жизнь смотрят в одном направлении, что и помогает им сохранять крепкий брак.

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