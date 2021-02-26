«Алла Борисовна невероятно стройна»: дизайнер Пугачевой раскрыл нынешний размер ее одежды

Любимый дизайнер певицы Аллы Пугачевой Игорь Гуляев заявил, что отшил для Примадонны огромную новую коллекцию одежды, в которой она будет красоваться предстоящей весной. По его словам, творить для Пугачевой — это огромное счастье. Как отметил Гуляев, Примадонна знает, чего хочет. Она бы спокойно смогла работать дизайнером, если не реализовала себя в музыке.

«Алла Борисовна невероятно стройна. И мне кажется, ей обязательно надо подчеркивать свою фигуру. Она всегда была эффектной женщиной, но сейчас выглядит просто потрясающе. У нее красивые ноги, тонкая талия — это нужно показывать». Игорь Гуляев

Как отметил Гуляев, сейчас у Примадонны размеры 44-46. Причем она может «утянуться» до XS, но ей просто этого не нужно, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что Алла Пугачева из-за пандемии практически перестала покидать замок в деревне Грязь. Ее сейчас невозможно увидеть на светских мероприятиях.

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