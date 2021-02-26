Вслед за Лизой Галкиной: младшая дочка певицы МакSим виртуозно играет на фортепиано

Об этом звездная мама поведала в эксклюзивном видеоинтервью для читателей портала Teleprogramma.pro.

37-летняя Марина Максимова, более известная как певица МакSим, приняла участие в авторском проекте портала Teleprogramma.pro о знаменитостях «Загугли звезду». Артистка лично ответила на многие вопросы, которые задают в поисковике пользователи. Она рассказала о том, как в ее жизни появился псевдоним, под которым она прославилась, а также шрам на переносице, ставший своего рода изюминкой образа.

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Певица МакSим — дважды мама. Ответила она и на вопросы о наследницах. Старшей дочке звезды от первого брака с Алексеем Луговцовым Саше уже 11 лет, и девочка увлекается пением, футболом, как когда-то и сама МакSим в детстве, а еще собирается освоить гитару.

Отцом младшей дочки исполнительницы является бизнесмен Антон Петров. Маше 6 лет, и малышка радует маму своими творческими способностями.

«Она очень талантливая девочка, я думаю, она будет музыкантом. Судя по тому, как она играет на фортепиано, как она сочиняет какие-то мелодии, стихи. Я думаю, она продолжит мой путь», — рассказала звезда.

К слову, у многих звездных детей есть музыкальные способности. У наследников Аллы Пугачевой и Максима Галкина, двойняшек Гарри и Лизы, отлично получается играть на фортепиано. Недавно Лиза Галкина исполнила произведение Грига «В пещере горного короля», которое мама оценила очень высоко.

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