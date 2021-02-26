Гроб из светлого дерева, много белых и красных роз на могиле: подробности «тайных» похорон Градовой

Актрису Екатерину Градову на Аллее звезд Троекуровского кладбища хоронили в гробу из светлого дерева. Как известно, родные не пожелали, чтобы на церемонии были посторонние люди, поэтому репортеров к погосту не подпустили.

Спустя сутки на могиле знаменитой радистки Кэт можно увидеть резной деревянный крест. Множество венков и цветов, в основном белых и красных роз. Все они аккуратно уложены.

Напомним, что дочь Екатерины Градовой артистка театра и кино Мария Миронова узнала о смерти матери, когда находилась на отдыхе на Мальдивах. Она в спешном порядке вылетела в Россию. Звезда попросила репортеров не донимать ее расспросами хотя бы какое-то время.

Добавим, что на момент смерти Екатерине Градовой было 74 года. У нее случился инсульт, и медики уже ничем не смогли помочь звезде картины «Семнадцать мгновений весны», сообщает «Комсомольская правда».

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