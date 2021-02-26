«И талант отточен, и климакс отсрочен»: Нагиев показал себя с Бондарчуком на селфи

Телеведущий и шоумен расхвалил в свойственной ему манере себя и прославленного режиссера.

Актер, кинодеятель Федор Бондарчук не пользуется Instagram. В соцсети есть только его жена Паулина Андреева, но и она не делится новостями из личной жизни. Поэтому прославленного режиссера легче заметить в аккаунте у кого-то другого.

Например, у Дмитрия Нагиева. Популярный телеведущий поделился забавным селфи, на котором запечатлелся с Бондарчуком во время работы.

«Семья староверов. Счастье любит тишину. Поэтому фотка без звука. Приятные мужчины. И талант отточен, и климакс отсрочен. Пока только верхняя часть. Над нижней ведутся работы», — расхвалил себя и своего ровесника 53-летний Нагиев.

Подписчики оценили юмор любимого актера и телеведущего. Они поспешили отметиться в комментариях и подыграть кумиру.

«Гарантирует ли стрижка налысо отсрочку климакса?», «Красавцы! Ни дать (не возьмут), ни взять (не дадут)!», «Обожаю юмор Димы», «Еще Гоши Куценко не хватает», «Двое из ларца», «Лысики любимые», «Два брутальных мужчины», «Про прически уже шутили???» — написали некоторые.

Очевидно, что Нагиев и Бондарчук работают над новым проектом. Им уже не раз доводилось появляться в кадре вместе. Например, в комедийном сериале «Кухня» режиссер сыграл самого себя и намерен был снять шоумена в своем фильме, на роль в котором претендовали якобы Сергей Безруков и Павел Деревянко.

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