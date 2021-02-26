«Я себя так не называла»: певица МакSим ответила на вопрос о творческом псевдониме

Исполнительница хитов «Знаешь ли ты» и «Мой рай» Марина Максимова, наиболее известная как певица МакSим, недавно вернулась на сцену. Девушка делала длительный перерыв в карьере из-за здоровья, которое подорвалось у нее после автокатастрофы.

Но поклонники верили, что смогут вновь услышать свою любимицу, и девушка оправдала их ожидания: в декабре она представила сразу две новых песни, а в феврале впервые за последний год появилась на выступлении.

МакSим стала героиней авторского проекта «Загугли звезду» портала Teleprogramma.pro. девушка лично ответила на вопросы о себе, своей семье, детях и их увлечениях. Затронула звезда и давнюю тему с псевдонимом – откуда появилось ее сценическое имя МакSим.

«На самом деле я себя так не называла, так меня прозвали. Старшего брата зовут Максим и его все детство называли Макс. Он брал меня все время с собой на все тусовки, на все мероприятия спортивные. Он бывший спортсмен. У нас была своя компания, где никто не мог запомнить, как меня, самую маленькую, зовут. И прозвали меня Максим. Его звали Максом, а меня — Максим. Это стало моим сценическим псевдонимом», — рассказала звезда.

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