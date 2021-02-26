Трудный возраст: певица МакSим рассказала про свой шрам на переносице

В авторском проекте «Загугли звезду» портала Teleprogramma.pro – новый герой. На этот раз на самые популярные запросы в Сети лично отвечает певица МакSим. 37-летняя звезда на целый год выпала из карьеры. Виной всему – ДТП, после которого девушке пришлось долго восстанавливаться. Недавно артистка вернулась на сцену, и поклонники были поражены преобразившейся и помолодевшей любимице – она вернулась к прежней себе.

После аварии у певицы на теле появились шрамы. Особенно заметен тот, что на лбу. Девушка рассказала про них, а также про свою «визитную карточку» — шрамик на переносице, едва заметный, но придающий особого шарма красавице.

«У меня на теле много небольших шрамов, но я их совершенно не стесняюсь. Какие есть — такие прожиты. Про тот, что на переносице, хотелось бы рассказать какую-нибудь красивую историю, но все банально — я просто ударилась об стол», — вспомнила звезда.

Напомним, Марина Максимова выступает под псевдонимом МакSим. Девушка прославилась в начале 2000-х хитами «Трудный возраст» и «Знаешь ли ты», которые до сих пор горячо любимы у ее многочисленной армии фанатов.

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