Эффектно и стильно: Барановская в черном ажурном комбинезоне позировала на фоне мальдивского заката

Телеведущая отдыхает на одном из частных островов вместе с детьми от Аршавина.

Знаменитая теледива Юлия Барановская вместе с детьми сейчас отдыхает на частном мальдивском острове. Девушка не привыкла экономить на себе и своем отдыхе, поэтому стоимости отпуска удивляться не приходится — неделя здесь ей обходится в полтора миллиона рублей. И это только за проживание на фешенебельной вилле.

Помимо расслабленных прогулок по пляжу, Барановская с наследниками Аршавина любит развлечения. Они покатались на катере, побывали с экскурсией в подводном отеле, поужинали на побережье в атмосфере праздника и экзотики.

Кроме того, особую зрелищность имеют и местные закаты. Барановская решила полюбоваться красотой природы и поспешила на побережье.

Телеведущая позировала на фоне заходящего солнца в черном ажурном комбинезоне. Девушка предпочла выйти без макияжа, и все внимание ее было поглощено красотой природы.

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