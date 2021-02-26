«С гордостью называю себя тетей!»: дочка Валерии понянчилась с малюткой Селин

Младший сын певицы Валерии, 22-летний Арсений Шульгин, в январе впервые стал отцом. Жена Лиана подарила ему замечательную дочку, которой дали необычное имя Селин. С крошкой уже познакомились все члены большой семьи, в том числе и новоиспеченная бабушка Валерия. 52-летняя певица не только навестила малютку, но и принимала ее в гостях.

Старшая сестра Арсения, Шена Шульгина тоже втянулась в общение с младенцем. Девушка пока не торопится обзаводиться собственной семьей, но с появлением племянницы призналась, что не против стать матерью.

Накануне Шена снова повидалась с крошкой Селин. Тетя и племянница мило пообщались друг с другом.

«Я даже представить не могла, что буду смотреть на кого-то такими влюбленными глазами… С гордостью называю себя тетей! Жизнь удивительна! Моя Селин», — подписала снимок Шена.

Наследница Валерии поделилась трогательными снимками, на которых с замиранием смотрит на малютку, лежащую в теплом боди и комбинезончике с ушками.

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