Крупным планом: Бородина в аквапарке сверкнула «ложбинкой греха» в черном лифе

37-летняя телеведущая Ксения Бородина — дважды мама. В браке с бизнесменом Юрием Будаговым у нее родилась дочка Маруся, которая в свои 11 лет уже достигла серьезных успехов в художественной гимнастике.

Со вторым мужем, Курбаном Омаровым, Ксения в браке уже шестой год. За это время у них появилась дочка Теона. Телеведущая просто обожает своих наследниц и часто показывает их у себя в микроблоге. Недавно звездная мама делала рум-тур по детским комнатам своих принцесс, выполненным в розовых оттенках.

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А накануне мама с дочками отправились в аквапарк. Здесь юные наследницы Бородиной от души порезвились в бассейне. А вот самой Ксении пришлось воздержаться от активностей в воде.

«Не взяла средство для снятия макияжа, поэтому мама в мейке», — посокрушалась Бородина.

Телеведущая при этом не забыла купальник. Она запечатлела себя в черном лифе на бретелях, выбрав такой ракурс, в котором бюст теледивы оказалась перед зрителями во всей красе. Грудь Бородиной едва уместилась в купальнике, и поклонники смогли оценить «ложбинку греха», как эротично называют декольте французы.

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