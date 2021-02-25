Полный релакс: обнаженная Чехова показала себя в ванне

Анфиса Чехова не боится показывать своим фанатам самые откровенные кадры. Снимки в бикини уже давно вошли в обязательную часть программы любого ее отдыха, а вот пикантные моменты из ванны Чехова показывает впервые.

В своем микроблоге Анфиса поделилась видеороликом, на кадрах которого показала свои ноги. Также сделала акцент на других атрибутах полного релакса — зеленом чае и ароматизированных свечах. Весь процесс сопровождался песней певицы Елки.

Напомним, в конце прошлого года Чехова отметила свое 43-летие. Несколько лет назад она развелась с отцом своего ребенка Гурамом Баблишвили. Теперь тщательно скрывает личную жизнь от посторонних. Также в конце года у Анфисы случились сразу два подряд отпуска. Она успел позагорать на Мальдивах и в Дубае.

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