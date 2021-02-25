Шесть лет назад: как выглядели двойняшки Пугачевой и Галкина в полтора года

В этом году Лизе и Гарри Галкиным исполнится уже по восемь лет. Наследники Примадонны ходят в школу, изучают иностранные языки, радуют родителей своими успехами в музыке и домашних развлечениях. На одной из фан-страниц Лизы Галкиной в Instagram появилось видео, на кадрах которого двойняшки запечатлелись еще совсем маленькими. Ролик был снят шесть лет назад.

«Красотульки! Какие классные! Два комочка! Мимишность зашкаливает!» — писали пользователи Сети.

Лиза и Гарри гуляли по двору замка в Грязи, укутанные в теплые комбинезоны, шапки и шарфы.

больше по теме С галантным спутником: Лиза Галкина в пудровом платье с меховым болеро запечатлелась в гардеробной Снимок сделал отец детей Максим Галкин.

Добавим, что в этом году Алла Пугачева и Максим Галкин отметят десятилетие совместной жизни.

Смотрите также: