«Анечка, огонь!»: Седокова в воздушном платье блеснула выдающимся бюстом

В прошлом году Анна Седокова третий раз вышла замуж. Кадрами со свадьбы с баскетболистом Янисом Тиммой она поделилась в своем клипе «Привязана к тебе». Спустя несколько месяцев Аня выпускает новый видеоролик на трек «Нам пора». В кадре она появляется идущей по ночному городу в ярко-красном воздушном платье со шлейфом и открытыми плечами. Артистка не упустила возможности блеснуть своим внушительным бюстом.

«Ух, что за песня… Какова же красота», — написала Седокова.

Фанаты с радостью приняли эту новость.

«Анечка, огонь! Очень ждем! Уф, глаз не оторвать! Какая шикарная!» — писали пользователи Сети.

Напомним, Седокова открыла магазин одежды собственного бренда в одном из торговых центров Москвы. Дизайном она увлеклась несколько лет назад.

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