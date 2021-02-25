«Что-то очень красивое»: Навка в алых брюках и молочном свитере появилась на ГУМ-катке с мужем Заворотнюк

Фигуристка сообщила, что они готовят нечто интересно. Примечательно, что к ним присоединился Дин Кейн. Американский актер пообщался со спортсменами.

Татьяна Навка не скрывает, что очень любит свою семью. Она счастлива в браке с Дмитрием Песковым. Супруги воспитывает шестилетнюю дочку Надежду, которая уже разговаривает на нескольких языках и занимается фигурным катанием. Навка является олимпийской чемпионкой. Теперь она тренирует детей, а также создает красочные ледовые шоу. На днях она вернулась из Сибири, где несколько дней наслаждалась красотами Алтая.

А вот 25 февраля Татьяна отправилась в центр Москвы. Несколько часов ее готовили к съемке. Она вышла на лед не одна, а с Петром Чернышевом. Муж Анастасии Заворотнюк редко появляется на публике с тех пор, как его возлюбленная попала в больницу. Звезда сериала «Моя прекрасная няня» борется в онкологией. Уже почти два года актрису, кроме близких, никто не видел. Татьяна вышла на ГУМ-каток в алых брюках клеш и молочном свитере. Ее напарник катался в цветном свитере, на его коньках была камера.

«Снимаем кино целое про Красную площадь и про нас — фигуристов и чемпионов», — отметила звезда.

Примечательно, что они увиделись со звездами Голливуда. Навка подошла к мужчине в плаще, которым оказался исполнитель роли Супермена Дин Кейн в сопровождении блондинки в красном пальто и берете — американской звезды Лауры МакКензи. Они тепло поприветствовали друг друга и обменялись впечатлениями. затем Татьяна продолжила тренировку.

«Готовим что-то очень красивое», — призналась она.

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