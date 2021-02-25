Газманов с красавицей-женой пришел на премьеру романтической комедии

Недавно Олег Газманов с женой Мариной отдыхали на Мальдивах, а теперь вместе пришли на романтическую комедию «Рашн юг». Ее закрытая премьера проходит в Москве. Позируя фотографам, супруги отметили, что любят проводить отпуск и в России. К слову, в конце прошлого лета вся семья музыканта ездила в Сочи.

«Нам нравится Геленджик. Он изменился в лучшую сторону. Но любимые места — Байкал и Сочи», — сказал Газманов.

Добавим, что ранее на премьере фильма появился Филипп Киркоров с таинственной спутницей.

В широкий прокат фильм «Рашн юг», над которым трудились создатели картин «Горько!» и «Лед», выйдет 4 марта. Главные роли в новой комедии сыграли Стася Милославская, Семен Трескунов, Роман Мадянов и другие.

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