На романтической премьере: Киркоров появился в кинотеатре с загадочной спутницей

В Москве проходит закрытый показ романтической комедии «Рашн юг», главные роли в которой сыграли Стася Милославская, Семен Трескунов, Роман Мадянов и другие. Звезды, появившиеся на красной дорожке в этот вечер, тоже позаботились о романтике. Так, Филипп Киркоров пришел в кинотеатр со спутницей Кариной Захаровой и даже ответил на вопросы журналистов.

«Какой самый романтический поступок Вы сделали в своей жизни?» — спросили корреспонденты.

«Женился», — сказал поп-король.

Добавим, что над «Рашн юг» работали создали полюбившимся многих картин «Горько!» и «Лед» — сценаристы Жора Крыжовников и Дмитрий Литвиненко. В кинотеатрах комедию можно будет увидеть с 4 марта.

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