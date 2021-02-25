«Это подстегивает быть лучше, быстрее, сильнее»: Бережная о денежных премиях Плющенко ученикам

Как отметила олимпийская чемпионка, она ждет прорыва и от своих подопечных.

Олимпийская чемпионка 2002 года в парном фигурном катании Елена Бережная в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro поддержала фигуриста Евгения Плющенко, который платит деньги своим талантливым ученикам за исполнение сложных элементов.

«Это хороший стимул. Почему же нет? Это подстегивает быть лучше, быстрее, сильнее. Появляется такой командный интерес у ребят. Я вот тоже готова медали и награды разные вручить своим ученикам, но пока все достаточно бесперспективно». Евгений Плющенко

Напомним, что у Елены Бережной функционирует школа фигурного катания в Санкт-Петербурге. В ней занимаются ребята в возрасте от четырех до шестнадцати лет.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко заявил, что платит от пяти до тридцати тысяч рублей своим талантливым ученикам. Денежные премии получают те, кто исполняет впервые в жизни сложные прыжковые элементы.

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