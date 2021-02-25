«Мы работали за еду»: Семенович — о Плющенко, который платит деньги ученикам за сложные прыжки

Как отметила певица, когда она выступала — были очень непростые времена.

Певица Анна Семенович в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro поддержала двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, который платит деньги ученикам за исполнение сложных элементов.

«Когда я была в подростковом возрасте и каталась в фигурном катании, тогда были непростые времена. Никаких премий не было. Нам давали талоны на питание. Мы работали за еду. Большая часть призовых денег, а нам доставалось из них всего 20 процентов, уходило федерации и тренерам». Анна Семенович

Как добавила Семенович, у сегодняшних фигуристов условия просто роскошные. «Вот бы мне родиться лет на 15 попозже. Было бы круто. Я зарабатывала бы неплохие деньги. Считаю, что денежные премии — это классно для ребят, подстегивает их. Финансовое вознаграждение — самый лучший вариант. Человек делает крутые элементы. И еще выигрывает призовые места и медали. Если тренер подстегивает премией, то это замечательно», — заметила Семенович.

Ранее Евгений Плющенко заявил, что платит от пяти до тридцати тысяч рублей некоторым ученикам своей академии за выполнение новых сложных элементов.

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