«Наша маленькая умница»: Костенко показала, как старшая дочь занимается балетом

У Анастасии Костенко и Дмитрия Тарасова растут две дочки. Младшей Еве недавно исполнился годик, а старшей — Милане — будет три. Звездные родители решили отдать ее в балетную школу. В своем микроблоге Костенко поделилась видео, на котором Милана занималась в классе вместе с другими девочками.

«У Милашки сегодня насыщенный день. Утром дошкольные занятия, вечером — балет. Наша маленькая умница», — написала Костенко.

Напомним, что в прошлом году Анастасия претворила в жизнь свою давнюю мечту. Модель стала телеведущей. Ей доверили вести шоу о хоккее на татарском телевидении. Именно в Казани жила вся семья, когда Тарасов играл там за местный клуб.

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