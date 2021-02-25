Любовь Успенская с размахом отметила 67-летие с мамой Миллы Йовович и Нелли Кобзон

Артистка закатила роскошную вечеринку с цыганами и множеством яств. На торжестве не было лишь ее родной дочки. Зато среди гостей отметились: Дмитрий Песков, Татьяна Навка, Глюкоза и другие известные персоны.

Любовь Успенская больше года назад публично рассказала о проблемах в семьей. Она раскрыла правду об отношениях с четвертым мужем, Алексеем Плаксиным, который не дает ей развод, а также о проблемах с дочкой Татьяной. Девушка сбежала от матери за границу. Однако 24 февраля артистка устроила роскошный праздник по случаю своего дня рождения. Она собрала гостей в просторном банкетном зале в Москве.

Именинница показала, что еще прекрасно выглядит. Успенская облачилась в сверкающий комбинезон и пояс-корсет. Она танцевала и пела весь вечер. Также артистка пригласила цыган, которые с удовольствием выступили на публике. А банкетный стол ломился от разных яств. Она угощала всех шампанским с клубникой, черной икрой, морепродуктами и другими блюдами. Каждый мог найти угощение на свой вкус.

Заглянули на праздник и Татьяна Навка, вернувшаяся с Алтая, а также ее муж Дмитрий Песков. Обнимала именинницу Глюкоза, а за одним из столиков разместилась Анастасия Шубская, которая пришла не с мужем Александром Овечкиным, а своим отцом.

70-летняя вдова Иосифа Кобзона тоже поздравила звезду. Она пришла в черном платье с люрексом. Женщина выглядела значительно моложе своих лет. Она вручила роскошный букет Успенской. А из США приехала специально по такому случаю советская актриса Галина Логинова, мама Миллы Йовович. Она тоже поддержала дресс-код, придя в черном. Женщина была в восторге от роскошного праздника и угощений. К слову, с дочкой Успенская договорилась встретиться позже и отдельно отметить это событие, об этом пишет «Комсомольская правда».

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