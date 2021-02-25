«Открою вам секрет, я влюбилась»: Дана Борисова рассказала о последнем неудачном романе

Как отметила телеведущая, ничего подобного она не испытывала уже пять лет.

Телеведущая Дана Борисова в Instagram рассказала, что у нее случился бурный роман. Правда, счастья в этих отношениях она не нашла.

«Открою вам секрет, я влюбилась. Отсюда минус три килограмма, новый цвет волос и постоянная улыбка где-то внутри меня. Забегая вперед, скажу, что отношения не удались, но я так летала последние месяцы. Это стоит того». Дана Борисова

Как отметила Дана Борисова, уже почти пять лет она не испытывала ничего подобного. Считала себя убежденной холостячкой и вот, наконец, влюбилась. По словам звезды, ранее она многого себя лишала. Борисова пожелала всем беречь свою любовь.

Напомним, что Дана Борисова получила широкую известность благодаря программе «Армейский магазин». У нее есть дочь Полина. Она родилась в 2007 году от гражданского мужа, бизнесмена Максима Аксенова. В 2015 году телеведущая вышла замуж за бизнесмена Андрея Тищенко. В браке она была всего восемь месяцев.

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