«Мы не в таких дружеских отношениях»: Успенская высказалась после слухов о Тюльпановой в реанимации

Как отметила «королева русского шансона», бывшую жену Александра Кержакова на свое торжество по случаю дня рождения она не приглашала.

Певица Любовь Успенская в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro заявила, что ничего не знает о возможной реанимации своей близкой подруги, бывшей жены футболиста Александра Кержакова Миланы Тюльпановой.

«Я ее на свой день рождения не приглашала. Это все неправда. Мы не в таких дружеских отношениях, чтобы приглашать ее к себе. Честно сказать, я ничего не знаю о том, что она может находиться в реанимации». Любовь Успенская

Ранее на страничке Миланы Тюльпановой появился странный пост, в котором кто-то пишет, якобы звезда угодила в реанимацию. Сама она почему-то на связь с журналистами не выходит и не делает опровергающих постов в социальных сетях.

Позже брат Миланы Тюльпановой сказал, что это все неправда. С его сестрой все в порядке. При этом он заявил, что и сам был на дне рождения Любови Успенской.

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