«Мы не хотим сглазить свое счастье»: почему Никита Малинин 21 год скрывает жену

В последнее время в прессе то и дело появлялись новости, что у него появился сын.

Певец Никита Малинин заявил, что у него с женой Натальей нет сына, как об этом порой пишут в прессе. Своего известного на всю страну отца, музыканта Александра Малинина, он пока дедом не сделал, но работает в данном направлении.

«У нас нет сына. Мы только планируем детей. Мы вместе с Наташей уже двадцать один год. Нам весело вместе, мы двадцать четыре часа рядом, и нам всегда есть о чем поговорить. Мы не хотим сглазить свое счастье. Как видите, жена никогда себя не показывает». Никита Малинин

Как отметил певец, сегодня знаменитости часто рассказывают о своих романах и любимых людях. А через время у них случаются разводы. Счастье, как считает музыкант, надо беречь и поменьше всем об этом рассказывать, пишет «Собеседник».

Напомним, что Никита Малинин со своей будущей женой Натальей познакомился, когда учился в девятом классе. Она его на два года старше.

Смотрите также: