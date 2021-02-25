«Благодаря музыке мы стали ближе»: Никита Малинин рассказал о своих отношениях с сестрой

Певец Никита Малинин заявил, что у него хорошие отношения с сестрой Устиньей. Дочку музыканту Александру Малинину подарила нынешняя жена Эмма.

«Когда Устинье исполнилось 16 лет, она приехала в Россию, мы с ней поехали в студию, ее очень тянуло в музыку. С ходу начала импровизировать, я понял, что она создана для всего этого. Вот так, благодаря музыке мы и стали ближе». Никита Малинин

Как отметил Никита Малинин, он плохо относится к тому, что его сестру Киру и тему ее отношений с их общим отцом мусолят уже несколько лет на ток-шоу. Он поэтому вообще не смотрит телевизор. Самому ему не раз предлагали за большие деньги прийти на какой-нибудь канал или программу и все рассказать. Сам он не хочет влезать в «разборки» отца и Киры. При этом с сестрой он периодически общается и находится на связи, пишет «Собеседник».

Напомним, что мать Киры Малининой певица Ольга Зарубина не раз недобрым словом отзывалась об отце своего ребенка. По ее словам, Александр Малинин не хочет поддерживать отношений с наследницей.

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