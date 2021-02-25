«Я была танцовщицей в продюсерском центре»: как Анна Кошмал оказалась в «Сватах»

По словам актрисы, она прошла несколько отборочных туров.

Звезда «Сватов» Анна Кошмал в сторис Instagram пояснила, как получила роль в популярном сериале. Она ответила на самые интересные вопросы своих подписчиков.

«Как вы нашли себя в профессии?» — спросил ее один из поклонников.

«Я была танцовщицей в продюсерском центре. Кастинг-директор пришла к нам в поисках подходящего типажа на роль внучки «Сватов». Нам записали «визитки» и отобрали девчонок на кастинг. Дальше было несколько отборочных туров. Так я получила свою первую роль и нашла себя в профессии».

Анна Кошмал

Напомним, что Анна Кошмал в сериале «Сваты» сыграла роль Женечки Ковалевой, внучки главных героев. Как известно, этим летом должна продолжиться работа над седьмой частью «Сватов». Причем сериал уже могли доснять, но в планы создателей вмешалась пандемия. Сегодня остается только гадать, когда заключительную часть сериала зрители увидят на экранах.

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