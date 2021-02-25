«Она посоветовала мне идти мыть посуду»: жена бойфренда Анастасии Макеевой об актрисе

Жена бойфренда актрисы Анастасии Макеевой, Светлана Малькова, которая с детьми живет в Словении, заявила, что звезда разрушила ее семью, когда увела мужа.

По словам Светланы Мальковой, ее супруг Роман перестал поддерживать связь с наследниками, когда ушел к Макеевой. Кроме того, он больше не присылает денег на содержание наследников. Мальковой даже пришлось договариваться с хозяином квартиры, чтобы ее с ребятами не выгнали на улицу. Светлана сейчас вся в долгах. Дает уроки рисования, но этих средств недостаточно для ее многодетной семьи.

«В этих муках и сомнениях решила, что должна бороться за семью, за наших детей, поэтому написала Анастасии, когда они отдыхали в Турции. Ее ответ меня еще больше поверг в отчаяние. Она посоветовала мне идти мыть посуду, зарабатывать на жизнь, а не сидеть у мужа на шее, а также рекомендовала найти новую любовь». Светлана Малькова

Напомним, что сама Анастасия Макеева уверяет: она никого из семьи не уводила. Якобы ее новый бойфренд сам принял решение о разводе, сообщает «СтарХит».

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