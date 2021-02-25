Так его и не простила: Грачевский каждый день рождения старшей дочери отправлял ей букет цветов

Ксения много лет назад затаила обиду на отца, который ушел от матери.

Вторая жена режиссера Бориса Грачевского — Анна — заявила, что ее бывший муж делал все возможное, чтобы помириться со старшей дочерью от первого брака, Ксенией. На каждый ее день рождения он отправлял наследнице букет цветов. Надеялся, что она позвонит. Это, как она считает, была больная мозоль режиссера, но отношения с дочерью восстановить так и не удалось.

«Я считала, что не вправе лезть. Тем более изначально общественность с большой иронией к нашей паре относилась: и разница в возрасте, и все остальное. Мне было страшновато задавать лишние вопросы кому-либо». Анна Грачевская

Как отметила Анна Грачевская, режиссера из первой семьи, как упорно говорили многие, она не уводила. Когда начался их роман, уже прошло шесть лет, как он ушел от первой жены. Сама она со временем просто перестала кому-то что-то доказывать, сообщает «СтарХит».

Напомним, что старшая дочь не простила Грачевского, ушедшего от ее матери.

Смотрите также: