«Меня ждал шок»: бывшая жена Бориса Грачевского высказалась о наследстве режиссера

Вторая жена режиссера Бориса Грачевского — Анна — заявила, что создатель детского киножурнала «Ералаш» не оставил завещания. Поэтому все будет делиться на четверых детей и его последнюю жену Екатерину Белоцерковскую. Пока она даже не знает, что именно придется делить.

По словам Анны Грачевской, ей нужно думать о будущем дочери Василисы, рожденной от режиссера, поэтому от своей части наследства она не откажется. В то же время Грачевская находится в шоке от того, как будут делиться права на киножурнал «Ералаш».

«Меня ждал шок. Есть ООО «Ералаш». И Боря всегда говорил, что все принадлежит ему. Но сейчас оказывается, что 50% — директору, а только 49% — Грачевскому. Получается, тут 24% отойдут Кате, остальное — детям. Но я так понимаю, что директор просто был держателем доли и, наверно, должен ее как-то вернуть. Я была уверена, что это Борино детище, он все вкладывал в него, любые деньги». Анна Грачевская

Напомним, что Анна и Борис Грачевские были в браке с 2010 по 2014 год. В 2012 году у них родилась дочь Василиса, сообщает «СтарХит».

Смотрите также: