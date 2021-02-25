Заболевший коронавирусом Борис Щербаков, был удивлен результатами тестов на CoViD-19

71-летний Борис Щербаков находится дома на самоизоляции, у него подозревают коронавирус. Так как состояние народного любимца стабильное, то врачи решили не госпитализировать его в больницу.

Как и положено актер сдал тесты на CoViD-19 и, получив результаты, был удивлен — они оказались противоречивыми.

С подобной ситуацией столкнулись многие переболевшие, да и Минздрав признает, что тесты не всегда корректно отображают реальную ситуацию.

«Первый тест показал положительный результат, а так как я себя нормально чувствую, я чувствую запахи, все нормально, я сделал второй тест, который опроверг первый», — рассказал актер в беседе с 5-tv.ru.

Поразмыслив над ситуацией, Борис Щербаков решил доверять второму результату, тем более, чувствует он себя отлично.

«Все отрицательно, все нормально», — оптимистично заключил актер.

Тем не менее, он намерен соблюсти сроки самоизоляции, чтобы не подвергать риску окружающих.

Единственные, кто остались в контакте с актером — это его супруга Татьяна Бронзова и наследник Василий, пишет сайт Актуальные новости.

Зрителям Борис Щербаков известен своими ролями в театре и кино. Он сыграл во многих картинах, среди них такие как «Воскресный папа», «Криминальный квартет», «Поклонник», «Катя: Военная история», «Высший пилотаж», «Девять неизвестных» и других.

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