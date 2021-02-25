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«Так бывает, что девочка встречает мальчика и у нее срывает крышу»: Апина об уходе из «Комбинации»

Как отметила певица, она в какой-то момент без ума полюбила продюсера Александра Иратова.

«Так бывает, что девочка встречает мальчика и у нее срывает крышу»: Апина об уходе из «Комбинации»
Алена Апина. Фото: Globallookpress.com

Певица Алена Апина в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» вспомнила начало своего романа со вторым мужем, продюсером Александром Иратовым. Также она объяснила свой уход из группы «Комбинация».

Алена Апина и Александр Иратов
Алена Апина и Александр Иратов. Фото: кадр из программы «Судьба человека»

«У него был красивый спортивный костюм, большая цепь. Он был такой иконой девяностых. Иратов — брутальный смелый мужчина. Он ничего не боялся. Такой лихой человек. Позже оказалось, что он не такой, каким себя представлял. Много читал, многое знает. Он меня в итоге заманил в свои сети. Пришлось бросить «Комбинацию». Так бывает, что девочка встречает мальчика и у нее срывает крышу. И она за ним и в огонь, и в полымя. Основатель «Комбинации» Александр Шишинин так меня и не простил. Он до своей смерти со мной больше не общался».

Алена Апина

Как отметила певица, в тот момент она действовала сердцем. «Встал выбор: или Иратов, или поездка в Америку с «Комбинацией». Я выбрала первый вариант. Иратов до сих пор уверяет, что сделал меня. Но еще не известно, чтобы стало, если бы я не ушла из группы. Иратов — тяжелый человек. С тяжелым характером. Он мне дал разрешение говорить все эти вещи», — заявила она.

Напомним, что Алена Апина стала широко известна благодаря группе «Комбинация». В 2002 году она стала заслуженной артисткой России.

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Александр ИратовАлена АпинаАлена Апина последние новостигруппа "Комбинация"Программа "Судьба человека"