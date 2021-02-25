«Псевдодиректор получала спонсорские гранты»: друг Ланового рассказал, кто «помог» актеру уйти из жизни

Как отметил Вячеслав Моцардо, его товарищ мог бы спокойно дожить и до ста лет.

Близкий друг актера Василия Ланового, Вячеслав Моцардо, рассказал, кто «помог» его товарищу раньше времени уйти из жизни. По его словам, актер мог спокойно дожить до ста лет. Для этого были все предпосылки, отличные гены.

Как отметил Моцардо, в 2013 году в жизни Ланового появилась некая женщина. Она представилась сотрудницей правительства Москвы. Позже предложила свои услуги по организации его концертов. Он пытался отказаться, но она настаивала. Потом уже стало понятно, что к правительству она не имеет никакого отношения.

«В дальнейшем псевдодиректор начала получать на всю эту деятельность спонсорские и грантовые средства. Василий Семенович мне жаловался: «Она всюду ходит и просит деньги на организацию моих концертов». Фамилия Ланового открывала перед ней любые двери, в том числе на самом высоком уровне. На гастролях она селилась в люксах, ее встречали с такими же почестями, как и самого Ланового». Вячеслав Моцардо

Как отметил Моцардо, женщина заморочила его другу голову. Выжимала на концертах все силы из актера. Заставлял выступать в пандемию, что и погубило Ланового. Он заразился именно на гастролях, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что Василий Лановой умер в возрасте 87 лет. Причиной стали последствия перенесенного ранее коронавируса.

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