«Гагарина просто занесла Меладзе денег»: сотрудник продюсерского центра об уходе певицы от композитора

По его словам, все в этом мире имеет свою цену.

Сотрудник одного из продюсерских центров на правах анонимности заявил, что певица Полина Гагарина в свое время буквально откупилась от композитора Константина Меладзе, чтобы уйти в свободное плавание и строить сольную карьеру.

«Не стоит обольщаться, все имеет свою цену. По моим данным, Гагарина просто занесла Меладзе денег, чтобы уйти с его хитами. Продюсеры часто идут на уступки и делают скидки на отступные, если не хотят скандала». Сотрудник продюсерского центра

Как отметил сотрудник, многие звезды сегодня до истечения сроков контракта с продюсером хотят уйти. Никто не хочет отрабатывать положенные пять, а то и десять лет. По словам собеседника, в итоге исполнитель выкладывает «за свободу» огромные деньги — от ста до пятисот миллионов рублей, сообщает «Комсомольская правда».

Ранее Полина Гагарина уверяла, что закончила работать с Константином Меладзе, якобы не по своей воле. При этом она поблагодарила его за песни и сказала, что он гениален. После него она уже ни с одним продюсером сотрудничать не пожалела.

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